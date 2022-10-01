اليوم.. انطلاق العام الدراسي الجديد وسط إجراءات احترازية مشددة

يبدأ ما يقرب من 27 مليون طالب العام الدراسي الجديد 2023 في المدارس والجامعات اليوم السبت، وغدًا الأحد، بينهم حوالي 23 مليون طالب في التعليم الأساسي، وما يقرب من 4 ملايين طالب في الجامعات، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب، والقائمين على العملية التعليمية.

نعمل على عودة الطلاب للمدارس

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن انطلاق العام الدراسي الجديد 2023، بدءًا من صباح اليوم السبت، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مؤكدًا أن الجميع داخل الوزارة يعمل على تحقيق عام دراسي متميز على كافة الأصعدة، لعودة الطلاب للمدارس.

العام الدراسي الجديد 2023 سيكون متميزًا

وقال حجازي، في تصريحات صحفية، إن العام الدراسي الجديد 2023 سيكون عاما متميزًا، لافتًا إلى أن الوزارة تسعي إلى تحقيق هدفها الاستراتيجي بعودة الطلاب للمدارس، والارتقاء بمستوى جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، علاوة على عودة الانضباط داخل المنظومة التعليمية، ومواصلة التطوير، لمواكبة التغيرات الحديثة، إضافة إلى ضرورة الالتزام بتحية العلم مع بداية الدراسة.

إجراءات ضد كورونا تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد

وأوضح وزير التعليم، أن هناك تعليمات مشددة على جميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تعقيم وتطهير المدارس بصفة دورية، تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد 2023، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وسير الدراسة، مؤكداً أنه ممنوع منعًا باتًا السماح لأي طالب بدخول المدرسة ويحمل التليفونات المحمولة الذكية، منوهاً إلى أن الوزارة تسير في الطريق الصحيح فيما يخص تطوير المناهج التعليمية، لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والحشو والتلقين.

الجامعات استعدت جيداً لبداية العام الدراسي الجديد

وفي سياق متصل، انتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات، الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسي الجديد 2023، من خلال تعقيم وتطهير قاعات المحاضرات ضد كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والعاملين، وإعلان جداول المحاضرات، وتسكين الطلاب الجدد في المدن الجامعية، إضافة إلى تشديد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، على تنفيذ جولات ميدانية تفقدية من رؤساء الجامعات، للتأكد من انتظام العملية التعليمية بمختلف كليات الجامعات، دون حدوث أي معوقات تؤثر على سير الدراسة.