رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح 3 معارض للأدوات المكتبية

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، خلال جولته في مجمع العلوم الإنسانية في الشاطبي، اليوم السبت، 3 معارض للأدوات المكتبية والحقائب، مؤكدا إشراك الطلاب ذوي الهمم في هذه الأنشطة.

وأكد «قنصوة»، خلال جولته، أنه يُجرى هذا العام لقاء مع طلاب الفرقة الرابعة بدرجات الليسانس في إحدى مدرجات كلية التجارة، موضحا أن اللقاء السنوي كان لطلاب الفرقة الاولى دائما، ولكنه اختلف هذا العام مؤكدا على الإهتمام بالطلاب الذين على مشارف التخرج.

ضرورة التزام الطلاب بالحضور

وأشار «قنصوة» إلى ضرورة التزام الطلاب في الحضور من اليوم الدراسي الأول، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، مؤكدا تنظيم الجامعة لقوافل طبية في الجامعة للتسهيل على الطلاب في اتخاذ الجرعات التنشيطية الخاصة بفيروس كورونا، وضرورة الاهتمام بالبرامج التوعوية للوقاية من الفيروس.

وبدأ «قنصوة» زيارته بتحية العلم برفقة طلاب التربية العسكرية، والكشافة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء والعاملين في الكلية.

قوافل طبية

وأوضح أهمية الاهتمام بحضور الطلاب بشكل أكبر، شارحا البرامج التوعوية للوقاية من فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن تخصيص قوافل طبية داخل الجامعة لتوفير إمكانية الحصول على الجرعات التنشيطية للطلاب، حرصا على سلامتهم.