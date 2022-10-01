استقرار حالة 5 من أسرة واحدة أصيبوا بتسمم في الفيوم.. تناولوا وجبة فاسدة

على أربعة أسرّة متجاورة يستلقي 5 أفراد من أسرة واحدة، بينما تم تعليق المحاليل لهم، ووُضعوا تحت الملاحظة، بعدما استقرت حالتهم عقب خضوعهم لغسيل معدة على خلفية إصابتهم بتسمم إثر تناولهم وجبة غذائية فاسدة في منزلهم، بينما يقوم أطباء مستشفى أبشواي المركزي وممرضيها بمراعاة حالاتهم على مدارس الساعة للتأكد من شفائهم.

ويأتي ذلك بعدما تناول زوجان وأبنائهما الثلاثة وجبة غذائية فاسدة في المنزل، فأصيبوا بإعياء شديد، وقيء وإسهال مستمر، وغثيان، فاتصلوا بالإسعاف التي نقلتهم إلى المستشفى وتبينّ إصابتهم بتسمم.

أعراض تسمم بسيطة

وقال الدكتور محمد نصر الله مدير مستشفى أبشواي المركزي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المستشفى استقبل صباح اليوم السبت، أسرة مكونة من 5 أشخاص، مصابين بحالة تسمم، وكانت أعراضه بسيطة وتراوحت بين مغص وقيء.

وأوضح أنّه تم تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وإعطائهم المحاليل اللازمة، موضحاً أنّهم خرجوا قبل قليل من المستشفى بعد ساعتين من ملاحظتهم والتأكد من تحسن حالتهم الصحية.

بلاغ بتسمم أسرة كاملة

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة أبشواي، يفيد تلقي إشارة من مستشفى أبشواي المركزي، باستقبالهم أسرة مكونة من 5 أفراد مصابين بحالة تسمم جراء تناول وجبة غذائية فاسدة.

وجبة أرز سبب التسمم

وانتقل ضباط مركز شرطة أبشواي تحت إشراف المقدم أنور المصري رئيس المباحث، إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أوضحت الأسرة تناولهم وجبة أرز معدة منزلية، وعقب تناولها شعروا بحالة إعياء وقئ ومغص شديدين جميعهم في آن واحد، فاستغاثوا بالإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

وجرى تحرير المحضر اللازم، حيال الواقعة، وإتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.