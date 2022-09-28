تسمم 12 شخصا من أسرتين بسوهاج بينهم أطفال.. «تناولوا طعاما فاسدا»

استقبل مستشفى طما المركزي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، 12 حالة تسمم ينتمون لأسرتين وبينهم أطفال، وادعوا تناول طعام فاسد وتم إجراء التدخل الطبي وتحرير المحاضر اللازمة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة طما بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من «حسنية م ع ي»، 30 عاما، ربة منزل، و«ملك ن ل ع»، 13 عاما، طالبة، و«محمد ن ل ع» 8 أعوام، تلميذ، و«جنات ن ل ع»، 8 أعوام، تلميذة، والطفلة «ريهام ن ل ع»، 3 أعوام، وجميع الأطفال أبناء المصابة الأولى ويقيمون دائرة المركز، ويعانون من حالة إعياء وقيء وادعاء تناول طعام فاسد.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال الأم المصابة الأولى أفادت بأنهم أصيبوا عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسد، ونفت الشبهة الجنائية، وقد وضع الجميع تحت الملاحظة عقب إجراء التدخل الطبي اللازم.

تسمم أسرة كاملة

وكما وصل لمستشفى طما المركزي أيضا كل من «شيماء م ع» 30 عاما، ربة منزل، والطفل «أحمد ا ح» 8 أعوام، تلميذ، والطفل «خالد ا ح»، 6 أعوام، تلميذ، نجلي الأولى، و«شيماء م ع ع»، 24 عاما، ربة منزل، و«هيام ع ا» 31 عاما، ربة منزل، و«أحمد ح ع»، 26 عاما، عامل، والطفلة «إيمان ع ح ع» 5 أعوام، وجميعهم أسرة واحدة ويقيمون دائرة المركز يعانون من «حالة إعياء وقيء» ادعاء تناول طعام فاسد، وبسؤالهم أفادوا بحدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبه طعام منزلي فاسد ونفوا الشبهة الجنائية وتحرر محضر بالواقعة.