تسمم 4 أشخاص بعد تناول «جاتوه» فاسد في الغربية

أُصيب 4 أشخاص بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة جاتوه فاسد في قرية ميت هاشم، إحدى قرى مركز سمنود بمحافظة الغربية، ونُقل المصابين إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

إخطارًا بالواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام بوصول كل من خلود محمد الحسينى 18 عامًا، واسراء محمد الحسينى 15 عامًا، وسعد حسن أبو إيد 45 عامًا، ورهف أحمد عمارة عامين، ويقيمون في قرية ميت هاشم، مركز سمنود، ويعانون من حالة إعياء وقىء، وإدعاء تناول طعام منزلي فاسد، وحجزوا بالمستشفى تحت الملاحظة.

التحريات والمعاينة

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط المباحث، أنّ الإصابة بسبب الطعام الفاسد، وبسؤال والد أحدهم أوضح أنّ الإصابة بسبب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة «جاتوه»، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعدم وجود شبهة جنائية في الإصابة، وحٌرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، مطالبة بسرعة معرفة ملابسات الواقعة ووجود شبهة جنائية في الإصابة بالتسمم من عدمه.