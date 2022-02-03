تسمم 4 أشخاص من أسرة واحدة بعد تناولهم وجبة غذائية بالفيوم

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة مكونة من زوجين وطفليهما بحالة تسمم غذائي، اليوم الخميس، عقب تناولهم وجبة غذائية، وذلك في قرية نقاليفة بجوار الجميزة بنطاق مركز شرطة سنهور بمحافظة الفيوم، حيث فوجئ الزوجان وأطفالهما بإصابتهما بمغص شديد وقئ متواصل لا يتوقف، وحالة إعياء تزداد الدقيقة تلو الأخرى، فهرع الزوج من مكانه وأمسك بهاتفه وإتصل بالإسعاف لتنقله هو وزوجته وأبنائه للمستشفى لإنقاذ حياتهما قبل انتهاءها إثر إصابتهما بتسمم، والتي هرعت إليهم ونقلتهم إلى المستشفى.

بلاغ بإصابة أسرة بتسمم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب مأمور مركز شرطة سنهور، يفيد ورود بلاغاً من مرفق إسعاف الفيوم، بتلقيهم استغاثة لنقل أسرة كاملة مكونة من زوجين وطفليهما إلى المستشفى لإصابتهما بتسمم، وأنّهم يقيمون بمنطقة نقاليفة بنطاق القسم.

نقل الأسرة إلى المستشفى

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وجرى نقل الزوجين وطفليهما، مصابين بحالة إعياء شديدة، إثر إصابتهما بتسمم غذائي، إلى مستشفى الفيوم العام، حيث يجرى عمل غسيل معدة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم لحين تحسن حالتهم واستقرارها.

سماع أقوال المصابين

وعلى الفور انتقل المقدم محمد عشري رئيس مباحث مركز شرطة سنهور إلى المستشفى، للاطمئنان على المصابين، وسماع أقوالهم فيما تعرضوا له من تسمم، والتأكد من مصدر الوجبة هل هي مُعدة منزلياً، أو تم شرائها من الخارج.

إتخاذ الإجراءات القانونية

جرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وظروفها وملابساتها، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.