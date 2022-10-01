«لا تقطع شجرة».. طلاب المحلة يرفعون شعار «وطن أخضر» بأول أيام الدراسة

استقبل عدد من طلاب مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية في مدينة المحلة الكبرى بالغربية لافتات مبادرة «اتخضر للأخضر» لتوعية زملائهم من الطلاب بضرورة الحفاظ على المناخ وتوعية زملائهم بمخاطر التغيرات المناخية.

ورفع الطلاب لافتات «لا تقطع شجرة، الأشجار تعمل على تنقية الهواء وتعطي مظهرا جماليا جذابا، للمحافظة على الحياة على كوكب الأرض لا بد أن نحافظ على الأشجار» في محافظة الغربية.

حلوى المولد في استقبال الطلاب

وأعلنت مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية في المحلة، عن استقبال الطلاب في أول يوم دراسي بحلوى المولد، تعبيرا عن ابتهاج المدرسة ببدء العام الجديد.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تفقد بعض المدارس في المحافظة، كما تابع زراعة أول أشجار في العام الدراسي الجديد ضمن مبادرة 100 مليون شجرة على مستوى الجمهورية.

وأعلن «رحمي» خلال تفقده عدد من المدارس اليوم، عن إلغاء مولد السيد البدوي هذا العام، واقتصار الاحتفالات على ندوة داخل المسجد بسبب إجراءات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا في موجته السادسة.