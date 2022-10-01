«الأرصاد»: أجواء خريفية تسود البلاد يوم الإثنين المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تسجل درجات حرارة مثل فصل الصيف في هذه الأيام، حيث تصل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، مع وجود نسب رطوبة فنشعر بها أعلى من درجات الحرارة المُعلن عنها، مضيفة أنه من المتوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وأغلب الكتل الهوائية التي تؤثر علينا آتية من صحراء شبه الجزيرة العربية ستؤدي إلى إحساسنا بالحر مع زيادة فترات سطوع الشمس.

الأجواء خلال فترات النهار ستكون شديدة الحرارة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، أن الأجواء خلال فترات النهار ستكون شديدة الحرارة رطبة على أغلب الأنحاء، وخلال فترات الليل ومع غياب الشمس ودخول فترات الليل ستكون الأجواء معتدلة تماما على أغلب الأنحاء، بسبب نشاط الرياح في فترات المساء.

سرعات نشاط الرياح ما بين 30 و40 كم على الساعة

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سرعات نشاط الرياح ما بين 30 و40 كم على الساعة، سيقلل إحساسنا بنسب الرطوبة ونشعر معه بانخفاض في درجات الحرارة، وبداية من يوم الإثنين المقبل ستنخفض الحرارة تدريجيًا، وستكون العظمى على القاهرة 33 درجة مئوية ومع نهايات الأسبوع ستصل إلى 31 درجة مئوية، وسنبدأ من يوم الإثنين الإحساس بالأجواء الخريفية لأن التوزيعات الضغطية التي تؤثر علينا ستؤثر تماما على اليوم.