جدول مباريات منتخب مصر خلال سبتمبر.. لقاء اليوم أمام ليبيريا

استعدادا للمشاركة في المباريات المقبلة، وكأس أمم أفريقيا، يقيم منتخب الفراعنة، معسكر في شهر سبتمبر الجاري، وذللك تحت قيادة مدربه الجديد روي فيتوريا، ووضع المدير جدول مباريات منتخب مصر في تلك الفترة.

وجاء جدول مباريات منتخب مصر، كما يلي، وفقا لما تم الإعلان عنه.

جدول مباريات منتخب مصر

ورغم التوقف الدولي يقيم منتخب مصر معسكرا ويعقد لقاءات ودية من أجل الاستعداد للمباريات التي يمكن أن يخوضها مستقبلا ولوضع خطة لتدريب وإدارة لفريق من قبل المدير الفني الجديد والتعرف على اللاعبين.

ومن جدول مباريات منتخب مصر، كانت مباراة المنتخب أمام النيجر والتي أقيمت يوم الجمعة الماضي الموافق 23 سبتمبر والتي حقق فيها الفراعنة الفوز بثلاثية.

أما المباراة الثانية فستجمع منتخب مصر بليبيريا اليوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر 2022 في تمام الساعة الثامنة مساءًوهي الأخيرة لمنتخب في معسكره.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر

تمتلك قناة «أون تايم سبورت» حقوق بث مباريات منتخب مصر، وأذاعت مباراة النيجر ومن المقرر أن تذيع مباراة اليوم أمام بليبيريا.

قائمة منتخب مصر لمعسكر سبتمبر

وضم المدير الفني الجديد قائمة من اللاعبين للمعسكر أبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي، وفي خط الدفاع كريم فؤاد- عمر جابر، علي جبر، أحمد حجازي، محمد عبدالمنعم، محمود الونش، حمدي فتحي، طارق حامد، أيمن أشرف، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، تريزيجيه، عبدالرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا، مصطفى محمد - عمر مرموش.

يذكر أن المنتخب المصري فشل في الوصول لكأس العالم 2022، بعد الهزيمة على يد السنغال، ليرحل على إثرها المدير الفني كيروش وبعد رحيله تولى إيهاب جلال قيادة الفريق وخاض مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا 2023، لكنه أقيل بعد الخسارة من إثيوبيا.