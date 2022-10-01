قمة المناخ 2022.. تنفيذ 90% من المشروعات المدرجة لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عن تنفيذ أكثر من 90% من المشروعات المدرجة ضمن خطة تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، على أن يجري افتتاحها خلال الفترة المقبلة على هامش الاحتفال بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر، في إطار الاستعداد لاستضافة القمة 27 للمناخ في نوفمبر المقبل والتي سيحضرها 40 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم.

وقال المحافظ لـ«الوطن»، إنه جار وضع اللمسات النهائية لعدد كبير من المشروعات بمدينة شرم الشيخ تمهيدا لافتتاحها منتصف الشهر الجاري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون المدينة جاهزة لاستضافة القمة 27 للتغيرات المناخية.

توصيل الغاز الطبيعي إلى 89 فندقا

وأكد فودة، أن المدينة أصحبت قاب قوسين أو أدنى من أن تكون أول مدينة سياحية خضراء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أن العمل بالغاز الطبيعي أحد أهم مقومات نجاح منظومة المدينة الخضراء.

وقال إنه جرى توصيل الغاز الطبيعي لنحو 89 فندقا بشرم الشيخ، بالإضافة إلى أن هناك 30 فندقا تقدمت بطلبات لتوصيل الغاز الطبيعي قبل انعقاد قمة المناخ.

وتابع بأن عددا كبيرا من المحال التجارية والبازارات جرى توصيل لها الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تشغيل محطة إنتاج الكهرباء في منطقة رأس كندي بالغاز الطبيعي بديلا عن الوقود التقليدي، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي أسهم في تخفيض نسبة التلوث بشكل كبير في المدينة.

30 مشروعا قوميا في طور التنفيذ بشرم الشيخ

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن مدينة شرم الشيخ تشهد إقامة نحو 30 مشروعاً قوميا استعدادا لمؤتمر تغير المناخ في شهر نوفمبر 2022، ومن أبرزها إنشاء كوبري علوي على الطريق الأوسط (طريق الملك سلمان)، وتدشين 5 محاور عرضية تربط بين طريق السلام والطريق الأوسط والطريق الدائري.

وأضاف أنه يجري إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ صديق البيئة والحديقة المركزية والمول التجاري، ومجمع البنوك بحي النور بشرم الشيخ، وإنشاء منصة ومسجد ومستشفى بيطري، وقرية التراث، وحظائر الهجن بمضمار الهجن الدولي بمنطقة السفاري، وتوسعة وتجميل وزراعة الطرق (طريق السلام، طريق الشيخ زايد، طريق نبق السياحي، الطريق الأوسط)، وإنشاء 3 محطات توليد طاقة شمسية و2 جراج أتوبيسات النقل العام الكهربائية وساحة تخريد السيارات، وإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية ببعض الفنادق بالمدينة، وتوصيل خدمة الإنترنت الفائق السرعة لكافة الفنادق السياحية بالمدينة.