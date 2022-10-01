انطلاق الدراسة في 7 كليات بجامعة أسيوط الأهلية.. 12 برنامجا تؤهل للعمل

نظمت جامعة أسيوط الأهلية حفل استقبال لطلابها الجدد، وذلك بمناسبة بدء الدراسة لأول مرة بها، حيث تم إذاعة الأغاني الوطنية.

بدء الدراسة داخل 7 كليات

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط لـ«الوطن»، إن الدراسة بدأت هذا العام بـ7 كليات تضم 12 برنامجا، وفقا لتعليمات وزير التعليم العالي بأن يكون هناك تعليم متميز يتوافق مع جامعات الجيل الرابع، ودراسات بينية تؤهل الخريج للعمل داخل مصر وخارجها.

وأشار إلى التعاون مع جامعة أسيوط الحكومية، من خلال أعضاء هيئة التدريس والعلاج الطبي والأنشطة الطلابية.

تعريف الطلاب بالجامعة الأهلية

وأكد رئيس جامعة أسيوط، استغلال الأسبوع الدراسي الأول في تعريف الطلاب بالجامعة الأهلية وإمكاناتها وأنشطتها وأماكن التدريس، وكذلك الحديث عن انتصارات اكتوبر المجيدة والمولد النبوي الشريف، لافتا إلى أن الدراسة بالجامعة الحكومية تبدأ غدا الأحد.

وقال الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة الأهلية تعد بمثابة إضافة للجامعة الحكومية على مستوى القطاعات الطبية والهندسية والحاسبات والمعلومات والإدارية، وتهدف إلى إيجاد منظومة علمية متطورة، ضمن رؤية «مصر 2030».