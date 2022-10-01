«احتفالات وتحية العلم».. فعاليات اليوم الدراسي الأول بجامعة حلوان

استقبلت جامعة حلوان اليوم، الطلاب خلال اليوم الدراسي الأول، بأداء النشيد الوطني وتحية العلم المصري، بحضور مختلف القيادات بجامعة حلوان، بالإضافة إلى إقامة من الاحتفالات، التي شهدت عزف المقطوعات الموسيقية والأغاني الوطنية.

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خلال فاعليات اليوم الدراسي الأول بالجامعة، إن جميع قيادات الجامعة تعمل على خدمة الطالب حتى يكون نموذجًا للطالب الواعي والمدرك.

نصائح رئيس جامعة حلوان للطلاب

ووجه رئيس الجامعة الطلاب خلال حديثه، بضرورة الابتعاد عن التقصير والمشاركة في الأنشطة الطلابية لأنها تساعد على نمو شخصية الطالب، موضحاً أن الجامعة متكاملة ومتوافقة مع أهداف مختلف الطلاب لتحقيق النجاح المرجو، ولن تتنازل عن احتلال المراكز الأولى بمختلف المجالات.

الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وأوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه متاحًا طوال الوقت لمساعدة مختلف الطلاب، مؤكدا أنه حال مواجهة أي طالب مشكلة يمكنه التوجه إليه فوراً.

وشددت الجامعة على الطلاب، بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامات الطبية، بالإضافة إلى وجود جهاز قياس الحرارة لكل طالب حرصًا على سلامة الجميع.