11 فنانا يحيون حفلات مهرجان الموسيقى العربي.. أبرزهم محمد منير

يقام حاليا المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية بحضور اللجنة العليا للمهرجان، من بينهم الموسيقار حلمي بكر، الشاعر جمال بخيت، الملحن محمد ضياء وغيرهم من الفنانين.

أبرز حفلات الدورة الجديدة من الموسيقى العربية

ومن المقرر، أن يحيي عددا من كبار الفنانين بالوطن العربي حفلات ضمن فعاليات المهرجان، بينهم راغب علامة، محمد منير، أصالة، كارول سماحة، ديانا حداد، محمد الشرنوبي، محمد الحلو، علي الحجار، نادية مصطفى.

ويحيي على خشبة مسرح سيد درويش بالإسكندرية عددا من الفنانين، من بينهم مدحت صالح وخالد سليم.

ويشهد المؤتمر الصحفي المُقام حاليًا بدار الأوبرا المصرية، حضور أعضاء اللجنة التحضيرية الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، والموسيقار حلمي بكر، والدكتور رضا رجب، والدكتور حسن شرارة، والشاعر جمال بخيت، وأمجد مصطفي، والمايسترو محمد الموجي، والمايسترو مصطفى حلمي، والشاعر هاني عبد الكريم، والموسيقار محمد مصطفى، والموسيقار محمد ضياء، والفنان أمجد العطافي، ومحمد منير رئيس الإدارة المركزية للموسيقي والنوت الشرقية، والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية.