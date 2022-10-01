محمد منير يحيي آخر حفلاته الصيفية في 2022 مع «مسار إجباري»

أحيا الفنان الكبير محمد منير حفلًا غنائيًا كبيرًا في نادي «زد»، وسط حضور جماهيري كبير، وهذا يعتبر آخر حفلاته الصيفية لعام 2022.

الجمهور لـ محمد منير: الكبير كبير يا منير

واستقبل الجمهور محمد منير بشعار «الكبير كبير.. بنحبك يا منير»، كما رد عليهم محمد منير قائلا: «شكلكوا يفرح».

وقدم محمد منير في الحفل عددًا كبيرًا من أغنياته الشهيرة التى حققت نجاحا كبيرا خلال مشواره الفني منها أغنيات «هيلا هيلا والرزق على الله وشجر اللمون»، كما قدم لأول مرة برفقته فرقة مسار إجباري على خشبة المسرح أغنيتي الكون كله بيدور وحتى حتى وسط تفاعل كبير من الجمهور على أنغام الأغنيتين.

محمد منير لـ فتحي سلامة: شكرا لك

وقدم النجم محمد منير الشكر لرفيقه رحلته وصديقه الموسيقار العالمي فتحي سلامة لمصاحبته الفرقة الموسيقية لحفل الكينج اليوم بالشيخ زايد: «شكرا لك يا فتحي».

حضر الحفل عدد من نجوم نادي الزمالك يوسف أوباما وعبد الواحد السيد وحضر أيضا الإعلامي هاني حتحوت والفنان أحمد حاتم وغيرهم.