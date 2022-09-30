محمد منير يحيي حفلًا غنائيًا في مدينة الشيخ زايد الليلة

ينتظر الجمهور مساء اليوم الجمعة، لقاء الكينج محمد منير في حفل غنائي كبير سيعيده إلى إحياء الحفلات الغنائية مجددا في القاهرة بعد غياب دام لفترة.

ومن المقرر أن يحيي الكينج محمد منير، حفلا غنائيًا مساء اليوم في مدينة الشيخ زايد ضمن مجموعة من الحفلات الغنائية تحت عنوان «ميكس مزيكا».

محمد منير يلتقي جمهوره في الشيخ زايد

ويشارك محمد منير في الحفل، كل من مطرب الراب الشهير شاهين الذي سيقدم الفقرة الأولى من الحفل ويليه فقرة خاصة بفرقة مسار إجباري الذين سيقدمون عددا كبيرا من أغانيهم المميزة، ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة السابعة مساء.

يذكر أن محمد منير كان قد أحيا مؤخرا حفلين غنائيين الأول كان في أحد الفنادق المطلة على البحر في مدينة الإسكندرية، التي قابل فيها جمهوره بعد غياب عن المدينة لأكثر من عشر سنوات.

أما الحفل الغنائي الثاني لـ منير كان في مدينة الساحل الشمالي بحضور عدد كبير من محبيه.