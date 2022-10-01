«بالابتسامة وحلوى المولد».. مشاهد أول يوم دراسة في جامعة المنصورة

«نقابل الطلاب الجدد بالابتسامة ونعرض عليهم المساعدة في التعريف بالكلية والانضمام للأنشطة الطلابية»، هذا هو حال طلاب جامعة المنصورة وخاصة الأسر الطلابية الذين استقبلوا الطلاب الجدد خريجي الثانوية العامة 2022 بالابتسامة والبلالين، ووزعت بعض الأسر عليهم حلوى المولد النبوي الشريف والشيكولاتة، والتقاط الصور التذكارية بأول يوم دراسة في الجامعة.

ووقف طلاب الأسر الطلابية في حالة من البهجة أمام مدرج «البدراوي» بكلية الحقوق كل أسرة تستقبل الطلاب بأفضل طريقة لتجذب إليها أكبر عدد من العناصر.

توزيع حلوى المولد النبوي الشريف مع الشيكولاتة

وقال محمد عصام، مقرر أسرة طلابية بكلية الحقوق جامعة المنصورة، إن اليوم هو بهجة وسرور عندما نقابل طلاب جدد يدخلون الكلية لأول مرة وسيظل عالقا في أذهان جميع الطلاب لذلك نريد ألا ينسوا أبدا ذلك اليوم.

وأضاف «عصام» في تصريحات لـ«الوطن» أن الأسرة وزرعت حلوى المولد النبوي الشريف، مع الشيكولاته، مع تجهيز لوحة كبيرة بعنوان «ضع بصمتك»، يكتب كل طالب كلمة جميلة بهذه المناسبة السعيدة.

إقامة الخيام والألعاب بأقل الإمكانيات المتاحة

أوضحت ياسمين ماهر، عضو بأسرة طلابية، أن الطالب يأتي في أول يوم لا يعرف أي مكان في الكلية، ولا بالأنشطة لذلك نكثف جهودنا خلال الأسبوع الأول من الدراسة في مساعدة زملائنا الجدد ونستقبلهم بالابتسامة والحلوى، وننقل لهم روح التعاون.

على مسافة قريبة تقع كلية التجارة حيث عرض طلاب فرقة الجوالة الذين أقاموا الخيام والألعاب بأقل الإمكانيات المتاحة، بما يحافظ على البيئة المحيطة.

والتقى الدكتور محمود المليجي، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة، بطلاب كلية الطب الجدد، ومعه الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، وتمنوا للطلاب عام دراسي موفق.