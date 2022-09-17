انطلاق الكشف الطبي للطلاب المستجدين في كليات جامعة المنصورة الجديدة

انطلقت أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد الملتحقين بجامعة المنصورة الجديدة خلال العام الدراسي 2022-2023، اليوم السبت، وذلك بعد إعداد قاعدة بيانات للطلاب والانتهاء من اختبارات القبول بالجامعة وترشيح الطلاب للكليات المختلفة، وتم إرسال رسالة بريد إلكتروني على الحساب الشخصي الخاص بكل طالب لتحديد اليوم والساعة ورقم العيادة والأوراق المطلوبة للكشف الطبي،‏ حيث يجري الطالب 4 أنواع من الكشف وهي «باطني عام، وقلب وصدر، وكشف نظر، وتحاليل طبيه شاملة».

وتفقد الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، والدكتورة هالة محمد فوزي المرصفاوي، عميد كلية الطب، والدكتورة سوزي فايز عويضة، مدير برنامج الطب والجراحة بالجامعة، أعمال الكشف الطبي على الطلاب المرشحين للقبول بكليات الجامعة.

جدول زمني محدد لكل طالب للكشف الطبي

وأكدت جامعة المنصورة الجديدة، في بيان صحفي، أن الكشف الطبي على جميع الطلاب المستجدين المرشحين للقبول بكليات الجامعة المختلفة سيتم وفق جدول زمني محدد، مضيفة أن الحفاظ على صحة الطلاب وتوفير المناخ الصحي داخل الجامعة هو الهدف الذي نسعى له.

وقالت الدكتورة هالة محمد فوزي المرصفاوي، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة الجديدة، إنه ‏تم إعداد عيادات طبية مجهزة لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تزويدها بالكوادر الطبية اللازمة لإجراء كشف باطني عام وقلب وصدر وكشف نظر، وقد تم توفير الأجهزة المعملية اللازمة لعمل تحاليل طبية شاملة، مع توفير المستلزمات الوقائية بكل عيادة ومعمل تحاليل.

وأضافت «المرضفاوي»، أنه سيتم الاحتفاظ بنتائج الكشف الطبي لعمل سجلات متابعة صحية للطلاب خاصة المصابين منهم بأمراض مزمنة، مشددة على الحرص على تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في ظل مكافحة انتشار الفيروسات المختلفة.

متابعة مستمرة لأعمال الكشف الطبي

وأكدت الدكتورة سوزي فايز عويضة، مدير برنامج الطب والجراحة بالجامعة، على المتابعة المستمرة لأعمال الكشف الطبي وتواجد الأطباء وهيئة التمريض، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الطلاب، وكذلك الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية التي اتخذتها الجامعة حفاظا على الجميع.

وأشارت إلى أن الجامعة رفعت درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات الطبية المختلفة بالجامعة لاستقبال الطلاب.