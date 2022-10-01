تسكين 1340 طالبا وطالبة بالمدن الجامعية في الإسماعيلية بالمرحلة الأولى

أنهت جامعة قناة السويس اليوم، السبت، تسكين 660 طالبًا و680 طالبة في المدن الجامعية المختلفة في محافظة الإسماعيلية، وتستمر حتى غدًا الأحد 2 أكتوبر.

وقال الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، إن عملية التسكين بدأت في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة بتقسيم الطلاب على 3 أيام منعاً للتزاحم والتزاماً بالإجراءات الاحترازية والوقائية المُتبعة داخل المدن الجامعية.

نائب رئيس الجامعة: تعقيم وتطهير المدن الجامعية

وقال «عبد النعيم»، إن عمليات التعقيم والتطهير داخل المباني والغُرف والمرافق مستمرة يوميًا مطالباً الطلاب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامتهم.

وخصصت جامعة قناة السويس، اليوم الأول للطلاب المُستجدين والحاصلين على تقدير عام ممتاز، واليوم الثاني للطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد جدا، أما اليوم الثالث للطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد.

تكريم خريجي الدفعة الـ 26 من اعداد قادة الجامعة

وكرم الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس خريجي الدفعة الـ26 لمعهد إعداد قادة المستقبل، من أجل تصحيح المدركات الخاطئة وصقل المواهب العلمية والفنية والثقافية لطلابنا مع غرس حرية التعبير لديهم من خلال تبني أساليب التفاعل المباشر مع المُحاضرين وإجراء حوار مفتوح للاستماع إليهم لغرس القيم النبيلة فيهم.