القبض على عاطل وزوجته أثناء عرض طفلتهما للبيع في القاهرة

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، رصد الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لمنشور متداول على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يعرض فيه صاحب الحساب طفلة للبيع أو التبني مقابل مبلغ مالي.

تحديد هوية المتهم

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد صاحب الحساب، وتبين أنه والد الطفلة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، تم ضبطه حال قيامه بعرض طفلة الأميرية للبيع وبصحبته زوجته ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون حاملة لطفلة حديثة الولادة، وبحوزتهما شهادة ميلاد للطفلة والمعروضة للبيع، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بعرض الطفلة المشار إليها للبيع على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم نحو الطفلة.