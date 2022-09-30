ضبط 7 ملايين جنيه مع عصابة النقد الأجنبي بالعمرانية.. «ماشيين عكس الاتجاه»

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في ضبط تشكيل عصابي للإتجار بالنقد الأجنبي وبحوزتهم 7 ملايين و325 ألف جنيه مصري، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سقوط عصابة الإتجار في النقد الأجنبي

ورد إخطار إلى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، من العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والمقدم أحمد ماهر رئيس مباحث العمرانية، بأنه أثناء مرور النقيب مصطفى عاطف والقوة المرافقة له بشارع خاتم المرسلين بمنطقة العمرانية، استوقف له سيارة تسير عكس الاتجاه، وتبين أنها بدون رخصة تسيير وغير مبلغ بسرقتها.

وتبين أن السيارة يستقلها كل من قائدها 26 عاما، سائق بإحدى شركات نقل الركاب، وآخر حاصل على دبلوم تجارة 26 عاما، وعقب فحص السيارة عثر بالشنطة على 2 كرتونة و2 حقيبة بها 7 ملايين و325 ألف جنيه مصري.

اعترافات التشكيل العصابي

وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة برئاسة اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تكوينهما تشكيلا عصابيا للإتجار في النقد الأجنبي، وخلال مناقشتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع شقيق الثاني حاصل على دبلوم صناعي 33 عاما، وشخص رابع يقيم في إحدى الدول العربية، وتخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار في النقد الأجنبي والتحويل من وإلى خارج البلاد خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالية.

وتبين أن الرابع يقوم بشراء العملات الأجنبية من العاملين بإحدى الدول العربية الراغبين في تحويل أموالهم إلى ذويهم بالبلاد، ويحجب عناصر التشكيل تلك الأموال عن البنوك المعتمدة بأسلوب المقاصة، وأنهم يتربحون من فرق سعر العملة، وكذلك حصولهم على رسوم تحويل المبالغ المالية لذوي العاملين للخارج.

وجرى ضبط المتهم الثالث، وبمواجهته أيد اعترافات شريكيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.