حوادث اليوم.. القبض على شخص مطلوب في 15 حكما قضائيا

على مدار الـ 24 ساعة الأخيرة نجحت كافات القطاعات والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في القبض على العديد من المتهمين في قضايا متنوعة، من أجل تحقيق السلام والآمان لجميع المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» أبرز الحوادث والقضايا التي شهدتها محافظات الجمهورية في الـ 24 ساعة الماضية.

ضبط 3 أشخاص بالخليفة بتهمة حيازة أسلحة بيضاء ومخدرات

في محافظة القاهرة وتحديدًا في منطقة الخليفة، نجحت أجهزة الأمن التابعة لمباحث قسم شرطة الخليفة في القبض على عدد 3 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة، أثناء استقلالهم سيارة، وكان بحوزتهم كميات من مخدر الهيروين، مع سلاح أبيض «مطواة» بالإضافة إلى مبالغ مالية، واعترف المتهمين بحيازة المخدرات بهدف التجارة فيها، بالإضافة إلى السلاح الأبيض من أجل الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

القبض على متهم متخصص في سرقة السيارات بمدينة نصر

وفي منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، نجحت وحدة المباحث التابعة لقسم شرطة مدينة نصر ثالث في مديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص، أثناء شروعه فى سرقة إحدى السيارات من الداخل، والتي يملكها شخصاً يحمل جنسية إحدى الدول، عن طريق أسلوب "كسر الزجاج" وذلك أثناء توقفها أمام مكان سكن صاحب السيارة، واعترف المتهم بالواقعة موضحاً أنه كررها مرتين آخرتين بنفس الأسلوب.

القبض على شخص مطلوب التنفيذ عليه في 15 حكمًا قضائيًا

وفي منطقة الحدائق بالقاهرة، نجحت وحدة المباحث في قسم شرطة الحدائق في ضبط مقاول مطلوب التنفيذ عليه فى 15 حكم ما بين حبس جزئي وغرامات مباني، ومقضي فيهم بالحبس لمدة تعدت الـ 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية مستحقة بلغت «11٫400٫000 جنيه»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على شخص بتهمة التنقيب عن الآثار في الغربية

أما في محافظة الغربية وتحديداً مركز سمنود، تمكنت أجهزة الأمن التابعة للإدارة العامة للبحث الجنائى في قطاع شرطة السياحةوالآثار من القبض على أحد الأشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار داخل مسكنه، وعثرت الأجهزة الأمنية على حفرة داخل المنزل، ومجموعة من القطع وأيضاً أوانى فخارية وحجارة " مشتبه في أنها شواهد أثرية.