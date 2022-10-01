«الصحة» تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال منتصف الشهر الجاري: تستمر 5 أيام

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل إطلاق حملة شلل الأطفال بالقاهرة والجيزة، ومن المقرر إطلاق الحملة منتصف الشهر الجاري مستهدفة الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات وتستمر لمدة 5 أيام.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، لـ«الوطن» أنَّ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تأتي في إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض، مؤكّدًا أنَّ الفرق الطبية المشاركة في الحملة مدربة على أعلى مستوى.

تطعيم شلل الأطفال

وأضاف عبدالغفار أن الحملة ستجوب الميادين والشوارع بالمحافظات وأماكن التجمعات والأسواق وذلك من خلال الفرق الطبية المتحركة وهناك فرق طبية ثابتة داخل الوحدات الصحية.

ودعا الأسر المصرية بضرورة المشاركة فى الحملة، أو التوجه بالأطفال الى الوحدات والمراكز الصحية والحملة مجانية، مشيرا إلى أنَّ كل التطعيمات امنه وفعالة ولا داع للخوف أو القلق.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنَّ الحملة والفرق الطبية تتبع كل الإجراءات الاحترازية فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، مناشدا المواطنين بالالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي وتطهير اليدين فور لمس أي أسطح.

الأعراض الجانبية لتطعيم ضد شلل الأطفال

وعن الأعراض الجانبية لتطعيم ضد شلل الأطفال، أشار عبدالغفار إلى أنَّ الأعراض الجانبية تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم والإحساس بالتعب وتكسير في العضلات، موضحا أن الأعراض الجانبية أمر طبيعي ولا يوجد خوف منه وتزول الأعراض الجانبية من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب إلى طبيب.