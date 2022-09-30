الأزهر: التعاون مع وكالة الفضاء المصرية يهدف لتطوير العملية التعليمية

رحب محمد الشربيني نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون التعليم والطلاب خلال كلمته في احتفالية ختام البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات المصرية في رحاب جامعة الأزهر بمعامل كليتي الهندسة والعلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، بالمشاركين في ختام البرنامج التدريبي من مختلف الجامعات المصرية، لافتًا إلى أنه انعكاس حقيقي للتعاون بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية.

احتفالية ختام البرنامج التدريبي لطلاب الجامعات

وبعث نائب رئيس الجامعة برسالة شكر إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، على رعايتهم ودعمهم الدائم والمستمر لكل ما من شأنه أن يسهم في تطوير العملية التعليمية بمختلف الجامعات، لما لذلك من انعكاس إيجابي على مصرنا الحبيبة وأزهرنا الشريف في الجمهورية الجديدة.

التدريب السنوي بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية

استضافت الجامعة التدريب السنوي بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية داخل مقر الجامعة بمعامل كليتي «الهندسة والعلوم»، على مدار شهر ونصف تقريبًا؛ بهدف التدريب العملي الميداني على علوم الفضاء وتكنولوجيا تصميم وتشغيل الأقمار الصناعية لطلاب جامعات ومعاهد مصر بما يتناسب مع جميع الفئات الطلابية.