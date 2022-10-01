أولياء أمور يتجمعون أمام مدرسة لعرض شكواهم على محافظ الإسكندرية

تجمع عدد كبير من أولياء أمور الطلاب والطالبات في الإسكندرية، أمام مدرسة عزيز أباظة الابتدائية بادارة المنتزه ثان التعليمية، لعرض شكواهم على اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مستغلين تواجده في المدرسة للاطمئنان على انتظام الدراسة للعام الجديد 2022 / 2023.

ورصدت عدسة «الوطن» التفاف أولياء الأمور حول المحافظ أثناء خروجه من المدرسة عقب تفقد أوضاع المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، مقدمين شكاوى عدة أبرزها خاص بقطاع التعليم حيث طلب عدد من أولياء الأمور تسهيل عملية نقل أبناءهم إلى مدارس قريبة من منازلهم

المحافظ يعد بالاستجابة السريعة للمطالب

ووعد المحافظ أولياء الأمور بالاستجابة لمطالبهم، وكلف الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، بضرورة التعامل مع شكواهم وتسهيل عملية نقل الطلاب تيسيرا عليهم وتقليلا لنفقات المواصلات عليهم.

وهنأ المحافظ وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم عاما مزيدًا بالنجاح والتوفيق، كما ثمَّن دور وزارة التربية والتعليم في الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مع بدء العام الدراسي الجديد.

محافظ الإسكندرية: تجنبوا الدروس الخصوصية

وفي ذات السياق، طالب المحافظ أولياء الأمور بالحفاظ على عملية انتظام أطفالهم في الدراسة والاعتماد على النفس والكتاب المدرسي، وكذا استخدام المنصة التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، والبعد عن الدروس الخصوصية.