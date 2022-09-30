أماكن تنشيط البطاقات الذكية بمكاتب التموين في القاهرة والجيزة

كشفت قطاع الرقابة والتوزيع التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أماكن تنشيط البطاقات الذكية والتي تعد بمثابة مراكز خدمة للمواطنين بمعرفة الشركات المختصة وتتوافر في نقاط مختلفة داخل محافظتي القاهرة والجيزة.

بيان بمراكز خدمة للمواطنين في محافظ القاهرة

ووفقًا للموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية فإن أماكن تنشيط البطاقات الذكية تغطى مراكز خدمة المواطنين بمحافظة القاهر في 35 حيًا ومنطقة منها الوايلي والقاهرة الجديدة والمعادي ومدينة نصر.

ويمكن من خلالها تنشيط البطاقات الذكية وتفاصيلها جاءت كالتالي:

1- مركز حلوان

يقع في بلوك 29 مدخل 3 شقة رقم 1 مساكن عين حلوان، الموظف المختص أحمد جمعة - محمد حسين01112039341 - 01007461026، ويغطي كل من «السيدة زينب - الخليفة - المقطم - البساتين - دار السلام - حلوان - 15 مايو - المعادي - التبين - مصر القديمة».

2- مركز شباب حدائق القبة

يقع في شارع ولى العهد حي حدائق القبة الموظف المختص إبراهيم فراج- عمر عبد العزيز- حسام سامي أحمد 01127239826 - 01094684611 -01094684611، ويغطي كل من «الوايلي - عابدين - الموسكي - وسط القاهرة - غرب القاهرة - باب الشعرية - بولاق - منشية ناصر».

3- مركز السلام ثان

يقع في مدينة النهضة إدارة تموين السلام 2، الموظف المختص سيد مجدي - محمد أحمد - أسامة أباظة 01092263103- 01060322593- 01068804063، ويغطي كل من «مصر الجديدة - النزهة - مدينة نصر شرق - مدينة نصر غرب - المطرية - عين شمس - السلام 1- السلام 2 -المرج - القاهرة الجديدة».

4- مركز الزاوية الحمراء

يقع في 10 شارع فاروق يونس حي الزاوية الحمراء، الموظف المختص محمود طاهر - إسلام ابو العلا - محمد إسماعيل محمد 01119230196-01003201177-01061161260، ويغطي أحياء «الزيتون - حدائق القبة - الساحل - روض الفرج - شبرا - الزاوية الحمراء - الشرابية».

بيان بمراكز خدمة للمواطنين في محافظ الجيزة

وفي محافظة الجيزة تغطى مراكز خدمة المواطنين ما يقارب من 20 حيًا ومنطقة منها «أكتوبر وإمبابة والهرم والدقي»، وغيرها وتفاصيلها على هذا النحو:

1- مركز البدرشين

يقع في المجلس المحلى بالبدرشين الموظف المختص رضا عثمان، أحمد يسرى، إسلام جميل 01112423522- 01114525193-01115373775، ويغطي كل من «البدرشين - العياط - الحوامدية - أبو النمرس - الواحات -أطفيح - الصف».

2- مركز أوسيم

يقع في مبنى مجلس مدينة أوسيم، الموظف المختص كل من أحمد حسين - أحمد الجبال - مصطفى كامل 01140690779- 01010222343- 01002160749، ويغطي كل من أوسيم - كرداسة - منشأة القناطر - 6 أكتوبر.

3- مركز إمبابة

ويقع بإدارة تموين المنيرة الشرقية بلوك 18 شارع المطار أمام شارع الإمام الغزالي، الموظف المختص كل من إبراهيم أبو العلا- عماد عدلي - عمرو كرم 01005587084- 01006933736- 01115552064- 01092736937، ويغطي مناطق «إمبابة - المنيرة الشرقية والغربية - الوارق».

4- مركز بولاق الدكرور

ويقع مركز بولاق الدكرور بمكتب تموين بولاق 1، بلوك 26 مساكن كفر طهرمس من شارع العشرين أمام رسلان، الموظف المختص كل من سيد محمد - محمد حلمي - أحمد فكري 01007022131- 01224740513- 01145599656، ويغطي «الجيزة - الهرم - العجوزة - الدقب - العمرانية أ، ب، بولاق الدكرور أ، ب».