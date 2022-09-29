مصير بطاقات التموين حال عدم تسجيل رقم الموبايل.. المهلة تنتهي غدا

ينتهي موعد تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين، غدا الجمعة، وفقًا للمهلة التي حددها القرار الوزاري الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بمدّ مهلة تسجيل رقم الموبايل حتى نهاية سبتمبر، بدلًا من نهاية أغسطس الماضي.

مصير أصحاب البطاقات التموينية حال عدم التسجيل

وأكدت وزارة التموين أنه لن يتم وقف أي بطاقة تموينية لم تسجل رقم الهاتف المحمول، موضحة أن موقع دعم مصر مستمر في فتح أيقونة تسجيل رقم الموبايل من أجل خلق هوية رقمية مع أصحاب البطاقات، للتواصل عبر رسائل الهاتف بتعليمات وتوجيهات الوزارة للمستفيدين من منظومة الدعم.

طرق تسجيل رقم الهاتف المحمول لأصحاب البطاقات التموينية

ومن ضمن طرق تسجيل رقم الهاتف المحمول للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية ممن تسلموا رسالة التسجيل عبر بونات صرف الخبز ولم يسجلوا الرقم حتى الآن، الذهاب إلى مكتب التموين التابع لصاحب البطاقة أو عبر تصفح موقع دعم مصر واتباع الخطوات التالية:

1- فتح رابط موقع دعم مصر الرسمي.

2- ملء الخانة الخاصة برقم البطاقة التموينية، والمكون من 12 رقمًا مدونة على كارت البطاقة الذكي.

3- كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة في إحدى شركات المحمول الأربع.

4- تظهر رسالة إلكترونية بقبول الرقم أو مراجعته على السيستم الإلكتروني، أو برفض الرقم إذا كان غير مسجل باسم صاحب البطاقة.

شروط قبول تسجيل رقم الموبايل

وتشترط وزارة التموين، لنجاح تسجيل رقم الموبايل على البطاقة التموينية، أن يكون الرقم مسجلًا باسم رب الأسرة في شركات المحمول، إذ ترفض الوزارة قبول تسجيل أي رقم إذا كان مسجل باسم أحد أفراد الأسرة، باستثناء فقط كبار السن فوق 65 عامًا والسجناء، بناء على صدور توجيه وزاري باستثناء هذه الفئات فقط.