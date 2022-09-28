التموين: خدمات البطاقات المتوقفة على مصر الرقمية متاحة بجميع المكاتب 

أكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إتاحة المكاتب والإدارات التموينية على مستوى المحافظات لتقديم خدمات بطاقات التموين للمواطنين، بعد تعطلها إلكترونيًا من خلال بوابة مصر الرقمية للتموين.

وتقدم البوابة 6 خدمات تموينية لحاملي البطاقات المدرجين على منظومة الدعم التمويني، البالغ عددهم 72 مليون مواطن مستحقون لصرف الخبز البلدي، و64 مليون مواطن يصرفون السلع التموينية شهريا.

تحديث خدمات بوابة مصر الرقمية للتموين

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أن تعطل الخدمات التموينية عبر بوابة مصر الرقمية، يأتي بسبب تحديث الرابط الرسمي للبوابة الذي تجريه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفة دورية من أجل تسهيل وسرعة الخدمات الإلكترونية.

خدمات بطاقات التموين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب

وتقدم البوابة خدمات إلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب أو الإدارات، ويبلغ عددها 10، متوقف منهم 4 خدمات نهائيا بقرار من وزارة التموين والتجارة الداخلية ضمن إجراءات تنقية منظومة دعم التموين، وتشمل الخدمات المتوقفة على التالي: «إضافة المواليد، وإصدار البطاقات الجديدة، وإضافة الزوجة للتموين، وإضافة التموين لمستحقي الخبز».

6 خدمات يستطيع أصحاب بطاقات التموين الاستفادة منها إلكترونيًا

وتأتي الخدمات المرتقب عودة تشغيلها على بوابة مصر الرقمية للتموين عبارة عن 6 خدمات يستطيع أصحاب بطاقات التموين الاستفادة منها إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب أو الإدارات التموينية التابعة لهم، وتشمل الخدمات كالتالي: «تفعيل بطاقة التموين، وإصدار بدل تالف وفاقد لبطاقة التموين، ونقل من محافظة لأخرى، وفصل اجتماعي، وضم أفراد الأسرة، والاستعلام عن صرف».

وتجري وزارة التموين حاليا تنقية لمنظومة الدعم التمويني من خلال حذف أصحاب الدخول المرتفعة التي تبلغ 9600 جنيه شهريا، فضلا عن حذف مالكي السيارات الحديثة بداية من موديل 2018 فأحدث، مع حذف المتوفين والمسافرين بالخارج.