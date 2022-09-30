«التموين»: السلع الاستراتيجية متاحة بوفرة.. ولدينا شبه اكتفاء ذاتي من السكر

قال المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنّ السلع الاستراتيجية متوفرة للأهالي، مشددًا على أن هناك مخزونًا استراتيجيًا مدته 6 شهور.

وأضاف خليل في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «بدأنا في تحصيل محصول الأرز، ومن لا يورد محصوله سيدفع غرامة 1000 جنيه ولن يزرع الأرز السنة المقبلة، وصدر قرار أمس، بمنع نقل أو جمع أرز الشعير إلا من خلال الجهات الخاصة تجنبا للهدر».

وتابع رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين: «لدينا مخازن استراتيجية ومضارب آمنة لاستقبال هذه الكميات الكبيرة من الأرز لتأمين المخزون الاستراتيجي، والأرز في التموين لن يتأثر وضخينا كميات كبيرة منه في المجمعات الاستهلاكية».

سعر الأرز

وأردف: «بالنسبة للقرار 96 بتسعير الأرز، فإن سعر الكيلو غير المعبأ 12 جنيها، والأرز المعبأ بـ 15 جنيها، والوزارة ضخت كميات كبيرة جدا من أرز التموين بـ 10.5 جنيه، والأرز بالقطاع الخاص سعره 14.75 جنيه أرز درجة أولى، ويمكن لأي شخص الحصول على أي كمية يريدها».

وأشار، إلى أن وزارة الزراعة ضخت كميات كبيرة من الأرز، بالإضافة إلى منافذ جهاز الخدمة الوطنية وأمان، وبالنسبة إلى السكر فهناك مخزون استراتيجي منه يكفي 6 شهور ونصف الشهر، لافتًا إلى وجود زراعات تعاقدية حيث يتم زيادة سعر التوريد تحفيزا للمزارع المصري: «لدينا شبه اكتفاء ذاتي من السكر».

أهمية القمح

وأكد، أن القمح سلعة استراتيجية هامة جدا، وهناك مخزون آمن منه حيث جرى طرح الدقيق بـ 11 جنيها في التموين، كما تم اتخاذ إجراءات تحفيزية هذا العام، حيث جرى إضافة 50 جنيه كحافز، وسيكون السعر الاسترشادي في العام المقبل 1000 جنيه.