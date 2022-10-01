«مصايف الإسكندرية» تطلق مبادرة للأمهات: «وصلي ابنك المدرسة وروحي البحر»

في بادرة غريبة من نوعها، شجعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، الأمهات من أولياء أمور التلاميذ في عروس البحر الأبيض المتوسط، على توصيل أطفالهن إلى المدارس والتوجه بعدها إلى الشواطئ.

المبادرة جاءت بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة، ما يجعل الجلوس على شواطئ الإسكندرية أمر مميز في ظل ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، لذا قدمت إدارة المصايف اقتراحا إلى الأمهات من أجل استغلال توقيت وجود أطفالهن في المدارس والاستمتاع بالشواطئ، وذلك بحسب بيان الإدارة.

تفاصيل مبادرة «مصايف الإسكندرية» للأمهات

«إحنا عارفين الضغط اللي بتعاني منه كل أم مع أولادها، خاصة أيام الدراسة، وعشان كده إحنا بنقولك طالما إن الصيف مصمم يفضل قاعد معانا ومش عاطي فرصة للخريف يثبت وجوده، ممكن تنزلي الأولاد وتكلمي صحاباتك وتروحوا تستجموا علي شواطئ إسكندرية».. بتلك الكلمات البسيطة كانت أولى خطوات تشجيع إدارة المصايف للأمهات.

ولم يقف الأمر عند ذلك فحسب، إذ وضعت مصايف الإسكندرية حلولا للأمهات عبر تشجيعهن على الذهاب إلى الشواطئ المجانية مثل المندرة والانفوشي، أو الشواطئ العامة ذات قيمة التذكرة 5 جنيهات.

مقترح لتخصيص شواطئ للسيدات فقط

الفكرة لاقت إعجاب الكثيرات على مواقع التواصل الاجتماعي، ما جعلهن يطلبن تخصيص شواطئ للسيدات فقط، أو فترات تشغيل للسيدات في تلك الآونة مع تخصيص عاملات فقط خلال تلك الفترات لتشجيعهن على أخذ حريتهن.

تلك المطالب بدأت تأخذها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية في عين الاعتبار، بحسب ما أكده اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية، لـ«الوطن»، مؤكداً على الاهتمام دائما بمقترحات وطلبات المواطنين كونهم شركاء النجاح.