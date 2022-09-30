«الغطس الأخير» إقبال على شواطئ الإسكندرية قبل الدراسة.. و«المندرة» ممتلئ

بخطوات سريعة وبأيادٍ تحمل شنط تحتوي على ملابس البحر وأدواته، اتجه عدد كبير من أبناء عروس البحر الأبيض المتوسط إلى شواطئ الإسكندرية، خلال الجمعة الأخيرة قبل بدء العام الدراسي، حيث عادت الشواطئ للازدحام مجددا بعدما كانت نسبة الإقبال عليها ضعيفة خلال الأسبوعين الماضيين.

الأجواء السعيدة غلب عليها طابع الوداع، حيث نظرات الجميع تودع مصيف 2022، الذي تجاوز الصيف واستمر إلى فصل الخريف الذي انطلق منذ أسبوعين وسط أجواء حارة مازالت مستمرة حيث بلغت درجة الحرارة في الإسكندرية 33 درجة مئوية اليوم الجمعة ما يعني عودة ارتفاع درجات الحرارة مجددا.

إقبال على شواطئ الإسكندرية في الجمعة الأخيرة قبل الدراسة

شواطئ الإسكندرية استقبلت المصطافين خلال الجمعة الأخيرة قبل الدراسة حيث امتلئت جوانب شاطئ المندرة المجاني سريعا، كونه أهم شاطئ في الإسكندرية من حيث المساحة الكبرى ودخوله مجاني، وفق حديث اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية لـ«الوطن».

5 جنيهات هي قيمة رسم الدخول لشواطئ الإسكندرية العامة، وفقا لـ«رشاد»، ما زاد من الإقبال عليها: «5جنيه بس هي رسم الدخول لتحسين الخدمات، والشواطئ مفتوحة مجانا وميامي العام الأكثر إقبالاً اليوم في تلك الفئة».

بعد إنتهاء المصيف.. أنشطة على شواطئ الإسكندرية

مع انتهاء الإجازة قررت إدارة المصايف إنهاء نشرتها الصباحية التي اعتادت تقديمها للمواطنين على صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» طوال 120 يوما، كان يتم من خلالها نقل حالة البحر ونسب الإشغال والتعليمات الهامة: «مش هنقدم نشره خلاص الصيف خلص».

الشواطئ ستظل متاحة أمام الراغبين في الاستمتاع بالمناظر الخلابة وفقا لمدير إدارة المصايف: «رغم انتهاء فصل الصيف وبدء فصل الخريف إلا أن الشواطئ ستكون متاحة في حالة كانت الأجواء صافية بالإضافة تنظيم بعض الانشطة منها الرياضية ومنها الثقافية والفنية».