انخفاض الإقبال على شواطئ الإسكندرية قبل بدء الدراسة غدا

ساعات قليلة تفصل الأهالي عن بداية الدراسة في جميع المراحل؛ لذا شهدت شواطئ بحري في الإسكندرية إقبالا قليلا؛ نتيجة استعداد الأهالي لانطلاق المدارس غدا، على الرغم من أنه اليوم الأخير في الإجازة الذي توقعه البعض أن يكون كثيف الازدحام على الشواطئ وبالتحديد في نطاق منطقة بحري غربا، إلا أن الأمر جاء مغايرا عن التوقعات حيث انشغل الأهالي بتجهيز أدوات أبنائهم المدرسية استعدادًا لأول أيامهم الدراسية، غدا، فغابوا عن الشواطئ.

انخفاض الإقبال في آخر 10 أيام

وانخفض الإقبال في آخر 10 أيام بحسب ما يروي إبراهيم السيد، 26 سنة، أحد العاملين في إحدى الشواطئ المأجورة في بحري، في تصريحات لـ«الوطن»، موضحا أن المتواجدين في الشاطئ اليوم هم الزبائن الدائمون.

الخريف له وضع خاص

«الفرد لا يدفع سوى ثمن الكرسي فقط والشمسية والمنضدة مجانا»، وفقاً لحديث «السيد»، مشيرا إلى أن العائد لا يكفي ثمن إيجار المحافظة، موضحا أن في المغرب الإشغال يقل أكثر.

وتابع أحمد الغرباوي، 34 سنة، أحد العاملين في الشاطئ: «وكل فترة تمر على الشواطئ بوضع مختلف»، موضحا أن كل فترة تمر على الشاطئ بوضع مختلف، قائلا: «الخريف له وضع والشتاء وضع والصيف وضع آخر».