البرلمان يوافق على فرض تدابير في بعض مناطق سيناء لمدة 6 أشهر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2022، بمدّ العمل بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2021 بشأن فرض بعض التدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة 6 أشهر أخرى تبدأ من 3 أكتوبر 2022.

فرض بعض التدابير في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء

ووافق المجلس بأغلبية أعضائه على القرار، وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: «جميعنا يلمس الدور المحوري والحيوي لقواتنا المسلحة الباسلة في حفظ الأمن وحماية مقدرات الوطن في كل ربوع مصر، وجمعينا يدرك أيضُا ما تواجهه قواتنا المسلحة في سبيل ذلك من مخاطر، وما تقدمه من دماء وتضحيات من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن».

وأوضح جبالي أنَّ «مجلس النواب إذ يؤكّد دعمه الكامل لكل الخطوات الحثيثة التي تتبعها قواتنا المسلحة بقيادة قائدها الأعلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإنَّه يؤيد ما تنتهجه من تعاون وتدريب مشترك مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك كله بهدف رفع كفاءة وقدرات أبطال القوات المسلحة، وثقل خبراتهم ومهاراتهم القتالية لدفع أي اعتداء يمس تراب ومقدرات الوطن».

درء أي مخاطر إرهابية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء

وأضاف رئيس البرلمان أنَّ «القرار الجمهوري المعروض يهدف إلى استمرار فرض بعض التدابير الضرورية واللازمة لدرء أي مخاطر إرهابية في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء، وبموجب هذا القرار تتولى قواتنا المسلحة معاونة هيئة الشرطة في اتخاذ اللازم لتنفيذ هذه التدابير لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ أرواح المواطنين».