«حقوق جنوب الوادي» تستقبل الطلاب الجدد بحلوى المولد النبوي (صور)

نظمت رعاية الشباب بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي، معسكر استقبال للطلاب الجدد والقدامى، ووزعت عليهم حلوى المولد النبوي الشريف.

معسكر استقبال الطلاب

وحرص الدكتور محمد رشدى، عميد كلية الحقوق، على تفقد معسكر استقبال الطلاب الجدد بالكلية خلال اليوم الأول لبدء العام الدراسى الجديد، وأطمأن عميد الكلية على حسن استقبال الطلاب، وتوعيتهم والرد على أسئلتهم عن أماكن المحاضرات، وقدم عميد الكلية الدعوة لكافة الطلاب للمشاركة الفعالة فى جميع الأنشطة الطلابية بالكلية، والتي تستهدف الاهتمام بتنمية مواهب الشباب وطاقات الإبداع والابتكار.

استقبال الطلاب بحلوى المولد النبوي الشريف

وأشار عميد الكلية إلى أن المعسكر يقام سنوياً لاستقبال الطلاب الجدد الملتحقين بالكلية، بهدف تهنئتهم بالعام الدراسي الجديد وتقديم أوجه المساعدة من خلال عقد لقاءات تعريفية عن طبيعة الحياة الجامعية.

وكانت رعاية الشباب بالكلية استقبلت الطلاب الجدد بـ«حلوى المولد النبوى الشريف»، ويقام المعسكر بإشراف رعاية الشباب بالكلية السيد محمد عاشور، مدير رعاية الشباب بالكلية، وولاء محمد الهادى، الأخصائي الرياضي برعاية شباب الكلية، وأحمد صلاح الأخصائي الثقافي برعاية الشباب بالكلية وفاتن جابر الأخصائي الاجتماعى بالكلية وساره جمال وأبوبكر عبد العزيز نوح برعاية الشباب بالكلية.