«التموين»: ضخ حلوى المولد النبوي بالمجمعات الاستهلاكية.. 65 جنيها سعر العلبة

كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، من ضخ علب حلوى المولد النبوي الشريف في فروع المجمعات الاستهلاكية، نظرًا لإقبال المواطنين على شراء الحلوى المنتجة من قبل شركة مخابز القاهرة الكبرى إحدى شركات وزارة التموين.

تكثيف ضخ معلبات حلوى المولد للمجمعات الاستهلاكية

وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، عن تكثيف ضخ معلبات حلوى المولد للمجمعات بسبب تزايد حركة شراؤها من المواطنين، نظرًا لخفض سعرها عن السوق المحلية بنسبة 25%، إذ كشف الوزارة عن سعر حلوى المولد النبوي الشريف هذا العام بـ65 جنيهًا للعلبة التي تزن واحد كيلو جرام.

أسعار حلوى المولد في التموين

وقال اللواء علي أشرف، رئيس شركة مخابز القاهرة، إنه تم إنتاج 20 طنًا من معلبات حلوى المولد النبوي حتى الآن قابلة للزيادة من أجل سد احتياجات المواطنين في توفير السلع الأساسية بتخفيضات وجودة عالية، مشيرًا إلى أن الأسعار كالتالي:

** علبة سادة لوكس كرتون وزن كيلوجرام واحد بسعر 65 جنيهًا.

** علبة باغ وزن 2 كيلوجرام بسعر 145 جنيهًا.

** علبة باغ وزن 3 كيلو بسعر 230 جنيها.

** علبة سادة لوكس كرتون وزن 2 كيلوجرام بسعر 135جنيهًا.

** علبة سادة لوكس كرتون وزن 3 كيلوجرامات بسعر 220 جنيهًا.

** علبة سادة لوكس كرتون وزن 5 كيلوجرامات بسعر 400 جنيه.

** علبة فاخرة مكسرات كرتون وزن 3 كيلوجرامات بسعر 350 جنيهًا.

** علبة فاخرة مكسرات كرتون وزن 5 كيلوجرامات بسعر 550 جنيهًا.

** علبة فاخرة مكسرات كرتون وزن 6 كيلوجرامات بسعر 650 جنيهًا.

من جانبه، أشار أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى توجيهات وزير التموين بأن تكون حلوى المولد المعروضة في المجمعات ذات جودة عالية وسعر منخفض عن السوق المحلي.