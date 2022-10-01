«21 يوم وتقبض».. تعرف على موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 خلال 20 يوما سيتم صرف المرتبات للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الإداري بالدولة والذي يبلغ عددهم 6 ملايين موظف على مستوى الجمهورية.

تستمر عملية صرف المرتبات لمدة 5 أيام

وقالت «المالية»، في كتاب دوري، إنه من المقرر صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 يوم 22 أكتوبر الجاري وتستمر عملية صرف المرتبات لمدة 5 أيام كل وزارة على حسب ترتيبها في الكتاب الدوري الخاص بموعد صرف مرتبات العاملين بالدولة.

وقالت وزارة المالية إنه داخل الكتاب الدوري يوم 22 أكتوبر 2022 سيتم صرف مرتبات وزارات التجارة والصناعة، النقل، الآثار، الجهاز المركزي للمحاسبات، الداخلية والإسكان، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الثقافة، الاتصالات، قطاع الأعمال العام، الإنتاج الحربي،المجلس الأعلى للصحافة، القوى العاملة، البيئة، الصحة،الأوقاف، الطيران، السياحة، التموين، التضامن الاجتماعي، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،البترول، المجلس القومي لحقوق الإنسان.

صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 لباقي الوزارات يومي 23 و24 من الشهر الجاري

كما سيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 لباقي الوزارات يومي 23 و24 من الشهر الجاري وهي وزارات «التربية والتعليم للموظفين والمعلمين، مجلس الدولة، الأزهر، وزارة الكهرباء، الزراعة، الشباب والرياضة، التعليم العالي، التخطيط، المحكمة الدستورية العليا، الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، التعاون الدولي، المالية، العدل، الموارد المالية والري الخارجية، الاستثمار، التنمية المحلية، القضاء والنيابة العامة، دار الإفتاء المصرية، هيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الإدارية، الجامعات، اللجنة العليا للانتخابات، هيئة الرقابة الإدارية».

مناشدة «المالية» للمواطنين

وناشدت وزارة المالية المواطنين باتخاذ الإجراءات اللازمة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا أثناء موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2022 من ماكينات الصراف الآلي.

وقال مصدر في القطاع المصرفي إنه سيتم ضخ مرتبات العاملين في الدولة قبل بدء عملية الصرف بـ48 ساعة داخل ماكينات الصراف الآلي بجميع البنوك منها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.