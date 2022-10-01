توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. بداية الانخفاض الاثنين المقبل

أصدرت الأرصاد الجوية، بيانًا مساء اليوم، بشأن توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، موضحة وجود سبورة صباحية ورياح ليلا، فضلا عن انخفاض درجات الحرارة بداية من الاثنين المقبل على شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى، بقيم تتراوح من 3 لـ4 درجات مئوية، ليسود طقس حار رطب نهارا معتدل ليلا.

وأوضحت الأرصاد، بشأن توقعات طقس 72 ساعة المقبلة، أنه من المتوقع وجود نشاط للرياح، على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بنسبة الرطوبة، مع وجود شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق الزراعية المؤدية للقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء.

وذكرت الأرصاد أن يومي السبت والأحد، ستستمر فيهما الحرارة الشديدة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على محافظات الجمهورية، جاءت كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 2 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 37.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 3 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 28 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 4 أكتوبر

- القاهرة الكبرى: الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والمحسوسة 34.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 29 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والمحسوسة 38.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.