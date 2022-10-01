الرئيس السيسي للقضاة: القضاء مسؤولية كبيرة وركيزة لتقدم الأمم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية إنَّ «القضاء مسؤولية كبيرة في تحقيق العدالة والسلام والاستقرار الاجتماعي؛ الذي يعد ركيزة أساسية في تقدم الأمم، وأن حقوق المصريين أمانة في أعناقكم».

الاحتفال بيوم القضاء المصري

الاجتماع جاء في إطار الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق الذي أقرّته الدولة تقديراً للدور الذي تقوم به الجهات والهيئات القضائية في ترسيخ وحماية المبادئ الدستورية، وإعلاء سيادة القانون.

اجتماع الرئيس السيسي مع أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أجتمع بأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية، اليوم، وفق ما صرح به السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.