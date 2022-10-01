«القومي للإعاقة» يهنئ الرئيس السيسي بحصوله على جائزة الأولمبياد الخاص

هنأت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بتتويجه بجائزة الأولمبياد الخاص لدعمه وتشجيعه المستمر للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، التي تعكس إنسانية المجتمع المصري والقيادة السياسية، بجانب الاستحقاقات التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة في عهد الرئيس السيسي.

مصر دائما في مقدمة الريادة الإنسانية

وقالت «كريم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، اليوم السبت، عن حصول الرئيس السيسي، جائزة الأولمبياد الخاص: «أنت دايمًا بتدينا الأمل وتحطنا في مكانة رفيعة في العالم، وهذا اعتراف من العالم والمجتمع الدولي بدور مصر وريادتها ومكانتها الحضارية التي كانت دائمًا في مقدمة الريادة الإنسانية والسيادة الحقوقية».

إنجازات تحققت منذ تولي الرئيس السيسي

ولفتت إلى أنه هناك إنجازات كثيرة حدثت في عهد الرئيس السيسي، من ضمنها احتواء الدستور على 11 مادة تعترف بحقوق الإنسان، بينها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون 10 لسنة 2018 الذي يعطي الحق في جميع مناحي الحياة لهذه الحقوق، ومن ضمنها الحق في الرياضة وتكافؤ الفرص في الجوائز، وهذا إنجاز كبير للغاية.

وأشارت إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، نظم بطولة دولية لكرة اليد على الكراسي، وهذا اعتراف من الاتحادات الدولية باستطاعة مصر تنظيم مثل هذه البطولات في هذا المجال.