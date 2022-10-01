إجراء 28 عملية قلب لغير القادرين في مطروح بالمجان

أجرت مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح 28 عملية جراحية، من بينها عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية وقسطرة استكشافية في القلب، وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية.

إنهاء قوائم الانتظار

وقالت فاطمة وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمطروح، اليوم السبت، في بيان، إن العمليات نُفذت ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، وفي إطار الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

عمليات المرضى الأولى بالرعاية

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع محافظة مطروح بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم، وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر إحتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم.

دعم مرضى القلب

ولفت مدير عام جمعية الأورمان إلى أن دعم مرضى عمليات القلب يأتى استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالى المحافظة.

عمليات قلب مجانا

وذكر أن جمعية الأورمان تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية، بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لجميع الأعمار مجانا.