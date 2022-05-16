57 ألف عملية قلب من «الأورمان» بمختلف محافظات الجمهورية

استكمالًا لأنشطة جمعية الأورمان الطبية لشرائح مرضى القلب من غير القادرين بجميع محافظات الجمهورية، نفذت جمعية الأورمان عدد 57 ألف عملية قلب مجانًا لجميع الأعمار.

شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمليات شملت عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، وذلك من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظات، لافتًا إلى أنها تتم تحت رعاية السادة المحافظين وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات الجمهورية المختلفة.

وأوضح «شعبان» أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية، ما يضاعف معاناة مرضى القلب غير القادرين من أهالي المحافظات.

العمليات تتم بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية

وأضاف «شعبان» أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار وفي جميع مراكز محافظات الجمهورية.

وأشار «شعبان» إلى أن جمعية الأورمان تعلن عن استقبالها جميع حالات الأطفال بعيوب خلقية أو ثقوب في القلب لإجراء العمليات لهم بالقسطرة و بحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب وقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجانب في بعض الحالات الحرجة، على أن يتم الكشف عليهم وإجراء العمليات لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.