الأورمان: إجراء 44 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية في الدقهلية بالمجان

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن فرع الجمعية بالدقهلية أجرى خلال الشهر الجاري 44 عملية جراحية وقسطرة علاجية مجانًا، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، من خلال تنظيم سلسلة القوافل الطبية الموسعة بالمحافظة، مشيرا إلى أن الجمعية تعاقدت مع أفضل المؤسسات الطبية العاملة في هذا المجال في مصر، واستعانت بأفضل الخبرات المصرية من أطباء القلب.

استقدام أشهر خبراء جراحات القلب المفتوح

وأضاف «شعبان»، في بيان صحفى، أن جمعية الأورمان استقدمت أشهر خبراء جراحات القلب المفتوح وقسطرة القلب في العالم، من أجل تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمواطنين، ما أثمر عن إنقاذ حياة عشرات الألاف من مرضى القلب من الأطفال والكبار على مدار السنوات الماضية.

استقبال جميع حالات الأطفال

وفي سياق متصل، أعلن مدير الأورمان عن استعداد الجمعية لاستقبال جميع حالات الأطفال التي تعاني من عيوب خلقية أو ثقوب في القلب، لإجراء العمليات لهم بالقسطرة، وبحضور أساتذة ومتخصصين من معهد القلب والقصر العيني وبعض المستشفيات الجامعية، وبالاستعانة ببعض الخبراء الأجنبية في بعض الحالات الحرجة، لافتًا إلى أنه سيجرى الكشف على الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية لهم من خلال المستشفيات المتعاقد عليها بالمحافظة.

وذكر أن جمعية الأورمان نجحت حتى الآن في الدقهلية فى إنقاذ حياة أكثر من 2807 مريض قلب من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى، كذلك نجحت الأورمان في توقيع الكشف الطبي على عدد مايقرب من 36,874 مريض عيون وإجراء عدد ما يقرب من 13272 عملية عيون وتوزيع عدد ما يقرب من 7,266 نظارة طبية على غير القادرين.