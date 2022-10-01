«حياة كريمة» تساعد الطلاب الأكثر احتياجا في الإسكندرية: «راجعين نتعلم»

نظمت مبادرة «حياة كريمة» فعالية خاصة بتوزيع المستلزمات المدرسية للطلاب بمحافظة الإسكندرية تحت شعار «راجعين نتعلم»، بحضور محمد شعبان، منسق محافظة الإسكندرية بمبادرة حياة كريمة، والدكتور محمد مسعد، المنسق المساعد للمبادرة بالإسكندرية، وعدد من المتطوعين بالمحافظة.

وقال محمد شعبان، منسق حياة كريمة بالإسكندرية، إن مؤسسة حياة كريمة أطلقت مبادرة «راجعين نتعلم» لسداد مصروفات المدارس وتوفير المستلزمات المدرسية للأسر الأكثر احتياجا في محافظات مصر، بمناسبة رجوع الطلاب للمدارس، إيمانا بالدور الذي يقع على عاتقها، وفي إطار الدور المجتمعي للمؤسسة.

تفاصيل المبادرة

من جانبه، قال الدكتور محمد مسعد، المنسق المساعد، إن المبادرة تأتي بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، حيث يجري عمل بحث استقصائي ميداني بالأسر المستحقة مع تحديد أماكنهم، من أجل الوصول للفئات المستحقة لتقديم الدعم والرعاية وكافة المساعدات لطلاب مدارس الإسكندرية تنفيذًا لفلسفة المبادرة «حياة كريمة لشعب عظيم».

مبادرة «راجعين نتعلم»

يذكر أن «حياة كريمة»، أعلنت أن مبادرة «راجعين نتعلم» تأتي ضمن خطة مؤسسة حياة كريمة للتنمية الشاملة في محافظات مصر، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مشيرة إلى معايير الاستفادة من المبادرة، على رأسها أن يكون الطالب من خارج الفئات المعفاة من سداد المصروفات.

وأشارت المؤسسة إلى وضع الأيتام والأرامل والمرأة المعيلة كأولوية ضمن الفئات المستهدفة والأولى بالرعاية، بعد التنسيق مع كل الجهات المعنية.