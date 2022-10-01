بالأسماء.. مصرع سيدتين وإصابة شخص في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

لقيت سيدتان مصرعهما، فيما أصيب شخص آخر، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي أمام قرية «بردلة» بمركز كفر الدوار في محافظة البحيرة ، ونُقلت الجثتان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما نُقل المصاب إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر المحضر اللازم.

وتلقت الأجهزة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة البحيرة، اليوم السبت، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي أمام قرية بردلة بدائرة بنطاق ذات المركز، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية السيدتين

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان حادث سيارة البحيرة، وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف، وتبين مصرع كل من نعمة محمد السيد، 42 سنة، وسها جابر صالح، 45 سنة، مقيمتان في منطقة خورشيد، وحُفظت الجثتان داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام.

تحديد هوية المصاب

كما أسفر الحادث عن إصابة محمود حسن عبد المنعم حسن، 33 سنة، مقيم في منطقة البسلقون بكفر الدوار، وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة وتقديم الخدمات الطبية العاجلة، وحُرر محضر وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

وانتقلت مباحث مرور البحيرة والمباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوعه والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق.