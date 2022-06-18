إصابة 4 في حادث انقلاب سيارة بطريق «إدكو - دمنهور» في البحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق ادكو كفر الدوار أمام قرية كوم الطرفاية اليوم، وجري نقل المصابين إلى مستشفى ادكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار الشرطة بالواقعة

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة ادكو يفيد استقبال المستشفى 4 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم اثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق ادكو دمنهور وجاري عمل الفحوصات الطبية وتحرير المحضر.

تفاصيل إصابة 4 في الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من محمد عبدالعزيز أبو قفص «45 سنة- أعمال حرة» مقيم بإدكو ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الحوض، مسعد محمد أبو السعيد «20 سنة- طالب مصاب باشتباه نزيف بالبطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم»، محمد مجدي عبدالجواد «36 سنة - ميكانيكي مصاب بكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، واشتباه ما بعد الارتجاج»، محمد الشامي أبو قفص «72 سنة - مصاب بكدمات متفرقة من الجسم ونزيف في البطن واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الذراع اليسرى».

وجري نقل المصابين إلى مستشفى ادكو العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.