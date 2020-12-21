جمعتهم الحياة والموت.. مصرع 3 أصدقاء في انقلاب ملاكي بطريق «دسوق- دمنهور»

جمعتهم الحياة والموت، فعلى مدار 18 عاما ظلت ذكريات الطفولة والمراهقة مشتركة، بينما امتدت أوجاعهم إلى ذويهم، بعد أن فارقوا الحياة معا في حاث انقلاب سيارة أحدهم على طريق «دسوق- دمنهور» مساء اليوم.

«أحمد ومحمد وزياد» أبناء مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ضحايا حادث آليم، إثر انقلاب سيارتهم الملاكي، أمام محجر الزواوي بطريق «دسوق- دمنهور»، لتنتهي رحلتهم بنقل جثثهم إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الرحمانية المركزي.

وقالت مصادر طبية، إن الحادث أسفر عن وفاة 3 أشخاص وهم: أحمد محمد عبد السلام، 18 عاما، وزياد عمرو الخولي، 18 عاما، ومحمد عصام سعد، 18 عاما، وجميعهم مقيمون بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وفي وقت سابق، لقى سائق سيارة نقل ثقيل مصرعه حرقا، إثر نشوب حريق في سيارته بطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي، أمام مستشفى وادي النطرون المركزي بمحافظة البحيرة، وجرى نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتمت السيطرة على الحريق.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وصول محمد جلال يوسف الكحكي، 30 عامًا، مقيم مركز إيتاي البارود، جثة هامدة، انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين نشوب حريق بسيارة نقل ثقيل بمقطورة، وتفحم قائدها.

وتمت السيطرة على الحريق، ونقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وفي وقت سابق، أصيب 6 أشخاص بجروح وكدمات وكسور وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم سيارة رحلات وميكروباص، بطريق «دمنهور- دسوق» بدائرة مركز دمنهور بالبحيرة، وجرى إزالة آثار الحادث، ونقل المصابين للمستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.