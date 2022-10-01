وكيل «تعليم المنوفية» يتفقد انتظام الدراسة في مدارس إدارة منوف

تفقد محمود الفولي وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، وباسم خميس مدير عام إدارة منوف التعليمية، بداية انطلاق العام الدراسي الجديد 2022/2023، من داخل بعض مدارس إدارة منوف التعليمية، حيث انتظمت الدراسة اليوم في 13 مدرسة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية على مستوى إدارات «شبين الكوم ــ الباجور ــ تلا ــ منوف».

وبدأت الجولة بزيارة مدرسة الأقباط الابتدائية ثم متابعة انتظام الدراسة بمدرسة الأسقفية الخاصة، حيث شهد طابور الصباح في اليوم الأول من العام الدراسي وشارك الطلاب وهيئة العاملين بالمدرسة أداء تحية العلم وترديد السلام الوطني والإذاعة المدرسية ومن داخل الفصول الدراسية حضر تنفيذ الحصة الأولى وفقا للتعليمات الواردة من الوزارة بتخصيص المحاضرة الأولى من العام الدراسي الجديد عن انتصارات أكتوبر المجيدة.

تفقد قاعات رياض الأطفال

واطمأن «الفولي» على نسب حضور الطلاب والمعلمين كما تفقد قاعات رياض الأطفال وحضر تنفيذ حصة للتربية الرياضية، واختتم زيارته لمدارس إدارة منوف من داخل مدرسة الأقباط الإعدادية حيث رافقهم خلال جولة المتابعة قيادات العملية التعليمية بإدارة منوف التعليمية.

الانضباط بالحضور للمدرسة

وأكد «الفولي» لأبنائه الطلاب على أهمية الانتظام والانضباط بالحضور للمدرسة لتلقي العلم والاستفادة من معلميهم واستثمار ممارسة الأنشطة المختلفة في إظهار مواهبهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم، كما وجه تهنئته لجميع المعلمين والعاملين بالمدرستين بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد والمولد النبوي الشريف، متمنيا للجميع قضاء عام دراسي منضبط ومنتظم ومتميز .