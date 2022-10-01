ضبط مصنع وهمي بتهمة التصرف في مستلزمات الإنتاج وبيعها بحالتها

حررت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الوسطى والجنوبية، قطاع الالتزام التجاري، محضر ضبط جمركي لمصنع وهمي قام بالافراج عن مشمول 64 بيانا جمركيا كمستلزم إنتاج، وقام بالتصرف فيها بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، واللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير والقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص.

مستلزمات إنتاج لمصنع وهمي

وقام المصنع بالإفراج عن مشمول 64 شهادة جمركية مستوردة كمستلزم إنتاج، وتوجهت لجنة من هيئة الرقابة الصناعية للعنوان المسجل، فتبين أنه مصنع وهمي، فقامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع وموافاة وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع.

وتم تشكيل لجنة مشتركة برئاسة أحمد عيد الحلو، مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ، وسهام عمر، مدير إدارة الشئون الفنية، وإيهاب عبد الله وإسلام شكري وممدوح ذكا وناني راشد ومحمد جاب الله ومحمود عابد وعادل عبد الفتاح ووليد والى ومحمد رفاعي، لدراسة المستندات ومواجهة الممثل القانوني للمصنع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصنع.

وبلغت قيمة الأغراض الجمركية 112 مليونا و728 ألفا و962 جنيها، كما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة 338 مليونا و186 ألفا و886 جنيها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وقرر عبدالناصر محمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط الجمركي لهذا المصنع.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس وليد عبدالله، رئيس قطاع الالتزام التجاري، بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.