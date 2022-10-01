النائب علاء عابد يفوز بعضوية البرلمان العربي

فاز النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري ونائب رئيس حزب «مستقبل وطن» بعضوية البرلمان العربي.

هيئة مكتب البرلمان العربي

وأجريت صباح اليوم السبت جلسة إجراءات انتخاب هيئة مكتب البرلمان العربي، بمقر جامعة الدول العربية.

وشارك فيها نواب 22 دولة عربية ومنهم: «مصر، والسعودية، والبحرين، والإمارات واليمن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين والأردن وجيبوتي، والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والصومال ومورتيانيا وجزر القمر، وسلطنة عمان».

البرلمان العربي

البرلمان العربي له 4 نواب ويكون ترتيب نواب الرئيس حسب الأصوات التي حصلوا عليها وذلك طبقًا للائحة الداخلية للبرلمان العربي.

يُشار إلى أنَّه البرلمان العربي أنشئ بمقتضى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 292 الصادر عن الدورة العادية 17 المنعقدة بمدينة الجزائر بالجمهورية الجزائرية، وذلك في 23 مارس 2005؛ وبهذه القمة أدخلت عدة تعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية، جاء في صدارتها استحداث المادة 19 التي أضيفت للميثاق بموجب قرار هذه القمة رقم 290، ونصها: «ينشأ في إطار الجامعة العربية برلمان عربي، ويحدد نظامه الأساسي، تشكيله ومهامه واختصاصاته».