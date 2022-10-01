204 ملايين جنيه إجمالي الإيرادات المحققة بجمارك الدخان بالقاهرة

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، برئاسة محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 114 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بعدد طرود إجمالي 11 ألفًا و287 طردًا بوزن إجمالي 2335 طنًا و878 كيلوجرامًا.

وأشار بيان صادر عن الإدارة العامة للجمارك، صدر اليوم السبت، إلى أنه جرى الإفراج خلال شهر سبتمبر 2022 عن 114 شـهادة سحب جزئية بنحو 14 ألفًا و46 طردًا بوزن إجمالي 2938 طنًا و621 كيلوجرامًا.

إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي 23 مليونًا و937 ألف جنيه وإجمالي الغرامات 316 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي ضرائب ورسوم القيمة المضافة وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة، خلال نفس الفترة، نحو 174 مليونًا و244 ألف جنيه، وبلغت الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة نحو مليون و13 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي رسم الموارد المالية والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية 4 مليونًا و44 ألف جنيه.

وخلال سبتمبر 2022 بلغ إجمالي قيمة صادرات جمارك الدخان بالقاهرة نحو 9 ملايين و978 ألف جنيه.

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر سبتمبر الماضي 203 مليون 579 ألف جنيه.