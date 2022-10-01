«الداخلية»: تحرير 607 مخالفات لغير الملتزمين بترشيد الكهرباء

أعلنت وزارة الداخلية تحرير 607 مخالفات للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

607 مخالفات للمحلات

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن ذلك يأتي في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، مبينة أنَّه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

قرار ترشيد استهلاك الكهرباء

وفي 16 أغسطس الماضي، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء باتخاذ بعض التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، التي تستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة.

ونص القرار على أن تلتزم كل وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية، ووحدات إدارة محلية، وهيئات عامة، وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، التي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.